Il portiere del Peñarol, Washington Aguirre, a venti minuti dal 90' circa, dopo aver controllato in due tempi il pallone ha iniziato a palleggiare nella propria area di rigore. Gli avversari del Miramar Misiones, indispettiti, non ci hanno visto...

Gli animi in campo si sono fatti sempre più accessi, con i giocatori a protestare con l'arbitro per l'atteggiamento di Aguirre. Si è scatenata una mega rissa che ha visto coinvolti anche diversi componenti degli staff tecnici delle due squadre e i panchinari. L'arbitro Burgos alla fine è stato costretto a metter mano al taschino: tre rossi diretti e uno per doppia ammonizione...(Fonte Account X Out of Context Football)