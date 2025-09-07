Peter Crouch scende in campo, da mascotte, nella Non League inglese: il video della giornata alternativa del calciatore.

È arrivato anche per Peter Crouch il momento di scontare la penitenza per l'ultimo posto al Fantacalcio. L'ex attaccante inglese è stato "costretto" a fare da mascotte al Farnham Town, squadra di settima divisione, accompagnando la formazione all'ingresso in campo insieme ad altri 10 bambini. Chiaramente, il tutto si è trasformato senza troppe pretese in una splendida giornata di festa, senz'altro storica per il club (Fonte Video ig: Farnham Town)