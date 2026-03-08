Insolito episodio accaduto nel corso della sfida tra Atletico Madrid e Real Sociedad, interrotta per soccorrere un piccione

Koke batte corto un calcio d'angolo, ma il suo passaggio colpisce in pieno un piccione che era sul terreno di gioco. A fine azione, Gimenez ferma il gioco e arriva in soccorso del volatile per trasportarlo all'esterno del rettangolo verde. La gara è potuta così proseguire, con i rojiblancos che l'hanno spuntata sulla Real Sociedad vincendo per 3-2 (Credits Instagram @laliga)