Il calore del tifo bianconero si fa sentire per il giovane attaccante dell'Inter che ha ricevuto il premio di "Aquilotto dell'anno 24/25"

Il volto pulito e la stazza di un gigante, tanta qualità e voglia di spaccare: così Francesco Pio Esposito si è reso protagonista di una stagione straordinaria con lo Spezia. Coi bianconeri liguri, il centravanti classe 2005 ha totalizzato 19 reti in 40 presenze nella scorsa annata di Serie B che, però, si è conclusa con la sconfitta nella finale dei playoff contro la Cremonese. Un bottino da grande attaccante che gli è valsa la permanenza all'Inter (dove è rientrato dal prestito) e l'amore del tifo ligure. In occasione del turno di Coppa Italia tra Spezia e Sampdoria, Pio Esposito ha assistito allo stadio Alberto Picco. Durante l'intervallo, il 19enne ha ricevuto il premio di "Aquilotto dell'anno 2024/25" posando con una sciarpa del suo ex-club, per poi andare sotto la curva spezzina e ricevere i cori dei tifosi che lo hanno chiamato a gran voce. Ora per lui il salto di qualità e la chiamata tanto sperata da parte della sua squadra: con l'Inter di Chivu, si proietta verso i piani alti del calcio nazionale ed europeo.