Playoff caldi in Germania: Wiesbaden invasione inutile, Arminia Bielefeld petardi in campo

I tifosi del Wehen Wiesbaden hanno fatto irruzione in campo, per poi rendersi conto di non essere stati affatto promossi ma di dover disputare gli spareggi per la promozione dalla 3' alla 2' Bundesliga tedesca.

Poi, la successiva gara di andata dei playoff per la promozione in 2' Bundesliga tra Wehen Wiesbaden e Arminia Bielefeld è stata interrotta. Dopo il gol del 4-0 per i padroni di casa, sono stati lanciati petardi in direzione del campo. L'arbitro Benjamin Brand ha fermato tutto. Poi i giocatori dell'Arminia hanno calmato i loro tifosi.