Polemica sugli audio del VAR nel derby asturiano Sporting-Oviedo: “Per noi è sufficiente”

L'arbitro della partita, dopo aver visto l'azione sullo schermo, ha mantenuto la sua decisione, nonostante dalla sala VAR gli fosse stato detto che la pensavano diversamente.

Era l'81esimo, con il Gijon in vantaggio 1.0, quando Paulino cade in area in un'azione con Varane. Nelle immagini il contatto è indiscutibile e avviene all'interno dell'area, ma resta da analizzarne l'intensità e se sia sufficiente per concedere un rigore. È qui che l'audio rivelato dalla Federcalcio rivela un'importante differenza di criteri tra l'arbitro della partita, González Esteban, e l'arbitro del VAR, Gálvez Rascón.