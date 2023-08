Preliminari Champions, Despodov sbaglia rigore al 101′: Ludogorets eliminato

I bulgari, nella gara di ritorno del secondo turno, sono stati battuti dagli sloveni dell'Olimpija Ljubljana con un gol di Elsnik al 92'. Poco dopo, però, hanno gettato alle ortiche la possibilità di agguantare il pareggio, allo stadio Stožice

Tanti i rimpianti per il Ludogorets: il rigore che avrebbe portato la sfida ai tempi supplementari è stato sbagliato dall'ex Cagliari Kiril Vasilev Despodov. Per il 26enne attaccante nazionale bulgaro, che aveva portato in vantaggio i suoi nel primo tempo, una serata da dimenticare...