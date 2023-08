Preliminari Champions, impresa Ki Klaksvik: la gioia dopo il rigore decisivo

La storia di questa fase della massima competizione è sicuramente quella dei faroensi, che hanno eliminato ai calci di rigore i campioni di Svezia dell'Häcken.

Il Ki Klaksvik è la prima squadra delle Isole Far Oer ai gironi di una competizione europea. Mercoledì sera ha centrato il terzo turno di qualificazione di Champions. Anche se dovesse perdere sarebbe comunque nei gruppi di Conference League. In porta c’è Jonatan Johansson, ex difensore, elettricista di giorno ed eroe di notte. Ma ci sono pure idraulici e impiegati in rosa.