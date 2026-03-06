Prima i fischi, poi il silenzio e i tifosi vanno via: che caos in casa Tottenham

Il Tottenham si trova sotto 3-1 contro il Crystal Palace e all'intervallo esplode la frustrazione dei tifosi: fischi assordanti per gli Spurs

Crisi sempre più nera per il Tottenham, dove neanche il cambio di allenatore con l'arrivo di Igor Tudor è riuscito a dare una scossa. Dopo esser passati in vantaggio grazie a Solanke, gli Spurs si sono fatti riprendere negli ultimi minuti del primo tempo dal Crystal Palace che ha trovato prima il pareggio con Sarr al 40', poi il vantaggio con Larsen al 46' ed infine l'allungo ancora con Sarr al 52'. All'intervallo è esplosa la rabbia dei tifosi, che hanno sommerso di fischi i calciatori all'uscita dal campo