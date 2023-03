Primavera, un derby come quello di Torino merita di meglio di una telecamera esposta al vento…

Sistemazione pericolante per la copertura di un evento importante. Poi sul campo il Torino ha vinto 3-1 contro la Juventus, come documentato dal giornale online 11giovani presente su Instagram

"Vinovo, derby Primavera Juve-Torino. La torretta che avrebbe dovuto ospitare le telecamere per la diretta tv. Vento pericoloso. Telecamere sistemate sulla tribuna opposta per garantire la sicurezza di tutti. È ora di far giocare questi ragazzi in stadi veri": questa la denuncia via Twitter fatta da Michele Criscitiello di Sportitalia.