Provoca Guardiola dopo il ko con il Liverpool e lui reagisce: interviene la sicurezza

Un tifoso provoca Pep Guardiola dopo la sconfitta contro il Liverpool e l'allenatore reagisce male: interviene la sicurezza per fermare lo spagnolo.

Incredibili scene in quel di Liverpool. Un tifoso provoca Pep Guardiola dopo che gli aveva negato un autografo e l'allenatore spagnolo va su tutte le furie. Il tecnico del City si volta e torna indietro con fare minaccioso, richiedendo l'intervento della sicurezza che si intromette per evitare il peggio. "Piangi perché hai perso?", l'allenatore non ci sta e replica: "Vuoi vedere cosa significa perdere?". Insomma, animo non proprio serenissimo per Pep (Fonte Video Account X TheKopHQ).