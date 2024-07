Quando Cassano disse: “Spalletti, non accettare la Nazionale”

L’avviso che Antonio Cassano fece all’allenatore avuto ai tempi della Roma

Ospite della Bobo Tv, l’ex attaccante aveva raccontato un retroscena legato al ct dell’Italia, Luciano Spalletti: "Voglio tanto bene a Luciano e mi sono preso la briga di mandargli un messaggio quando si diceva che fosse in lotta con Conte per la panchina dell'Italia. Gli ho scritto un papiro 'Sarei felice per te e tiferò sempre per quello che farai ma al posto tuo non accetterei mai la Nazionale. Meriti un grandissimo club e non di allenare i giocatori attuali dell'Italia. Perché prima o poi ti disintegreranno. Abbiamo una Nazionale di giocatori normali, senza nessun campione e tu meriti di allenare grandissime squadre come il Real Madrid, il Barcellona o il Manchester City'". Poi Cassano aveva chiuso: "Gli ho scritto queste parole come un padre nei confronti del figlio ma alla fine ha vinto il cuore. Mi ha risposto e ne abbiamo parlato. Sono felice come italiano di avere l'allenatore più forte al mondo sulla panchina della Nazionale ma mi sentivo di dirgli certe cose". (TikTok @racconticalcistici2)