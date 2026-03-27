Il tecnico dei verdeoro si ferma con alcuni dei suoi ex-giocatori durante le ultime stagioni tra le merengues

La Francia supera per 2 a 1 il Brasile, in una partita in cui Les Bleus di Didier Deschamps sembrano essere infermabili. Ma a raccogliere l'attenzione a partita finita sono alcuni giocatori e personalità tra le due selezioni che hanno condiviso - e condividono - lo spogliatoio al Real Madrid. Le telecamere, infatti, inquadrano il commissario tecnico dei verdeoro, Carlo Ancelotti (ex-tecnico dei madrileni), circondato da altri "Blancos": Kylian Mbappé e Camavinga per la Francia, Vinicius Jr. ed Endrick per il Brasile. Le stelle delle merengues brillano anche fuori da Madrid!