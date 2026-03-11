derbyderbyderby calcio estero Quattro gol in un tempo stuzzicano la fame! Così un tifoso dell’Atletico Madrid si prepara dei panini
Champions League
Quattro gol in un tempo stuzzicano la fame! Così un tifoso dell’Atletico Madrid si prepara dei panini
00:06
Una nottata stupenda al Metropolitano, dove non può certo mancare il cibo per godersi la vittoria dei Colchoneros
Un'onda anomala investe il Tottenham di Igor Tudor nella capitale spagnola. I Colchoneros si impongono per 5 a 2 sugli Spurs - vittime anche degli errori del portiere Kinsky - e si portano con un piede ai quarti di Champions League. Il primo tempo dell'andata degli ottavi è stato chiuso per 4 a 1 dalla squadra di Diego Simeone, giocando con tanta qualità. Ma le telecamere nell'intervallo si soffermano sugli spalti del Wanda Metropolitano, dove un tifoso dell'Atletico Madrid si prepara dei panini sul momento per godersi lo spettacolo offerto dai madrileni rojiblancos. Anche lo stomaco dice la sua in una serata spettacolare come quella di ieri. Credits Video: "TNT Sports" su TikTok