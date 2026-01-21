Festa grande per la Real Sociedad che, nello scorso weekend, ha vinto tra le mura amiche contro il Barcellona. Sugli spalti ha preso vita un momento davvero iconico con i tifosi di casa che danno vita al "Poznan" intorno a un coraggioso supporter...

Il rito del "Poznan" è ormai una consuetudine per tantissime tifoserie del calcio, che, in un momento di giubilo e festeggiamenti per una vittoria, si girano di spalle per intonare un coro cult. Ci hanno pensato anche i supporter della Real Sociedad che, nel finale del match tra le mura amiche vinto 2-1 contro il Barcellona, hanno dato vita all'iconico rito, accerchiando un malcapitato tifoso blaugrana che si è goduto la scena particolarmente divertito. Il video è diventato subito virale, facendo il giro del web, con i complimenti della squadra di casa all'impavido avversario. Video credits: fans.del.barca.7, TikTok