Real Sociedad, i tifosi accerchiano un supporter del Barcellona con il “Poznan”

00:08
Alessia Bartiromo
21 gennaio

Festa grande per la Real Sociedad che, nello scorso weekend, ha vinto tra le mura amiche contro il Barcellona. Sugli spalti ha preso vita un momento davvero iconico con i tifosi di casa che danno vita al "Poznan" intorno a un coraggioso supporter...

Il rito del "Poznan" è ormai una consuetudine per tantissime tifoserie del calcio, che, in un momento di giubilo e festeggiamenti per una vittoria, si girano di spalle per intonare un coro cult. Ci hanno pensato anche i supporter della Real Sociedad che, nel finale del match tra le mura amiche vinto 2-1 contro il Barcellona, hanno dato vita all'iconico rito, accerchiando un malcapitato tifoso blaugrana che si è goduto la scena particolarmente divertito. Il video è diventato subito virale, facendo il giro del web, con i complimenti della squadra di casa all'impavido avversario. Video credits: fans.del.barca.7, TikTok