Sulle note di Bad Bunny per celebrare un incredibile successo e al contempo un traguardo storico: la finale di Copa del Rey. Momento incredibile per la Real Sociedad che batte sia all'andata che al ritorno l'Athletic Bilbao conquistando la finalissima contro l'Atletico Madrid il 18 aprile e godendosi la festa in campo, con i tifosi sugli spalti. Grande protagonista è Orri Oskarsson che, con tanto di microfono, detta il ritmo dell'iconico coro che sta spopolando in questo periodo sui maggiori campi spagnoli, sulla melodia della nota canzone di Bad Bunny "Café con Ron". Video credits: Real Sociedad, Instagram.