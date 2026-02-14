Reunion in casa Roma: abbracci e risate tra Dybala, Candela e Batistuta

Incontri d'altissimo livello in casa Roma. Ieri la società della capitale ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui sono ripresi tre giocatori che hanno un legame indissolubile con la Roma: Paulo Dybala, Gabriel Batistuta e Vicent Calenda. Saluti, abbracci e risate tra i campioni giallorossi.