Reus, debutto da sogno in MLS: entra dalla panchina e fa assist e gol

C'era molta attesa per l'esordio di Reus nei LA Galaxy e il 35enne tedesco non ha deluso. Marco è entrato nel secondo tempo, fornendo un assist per il gol di Riqui Puig (76') e segnando la sua prima rete (84') in Major League Soccer.

L'ex Borussia Dortmund ha parlato al termine del match del Dignity Health Sports Park: "Prima della partita ero davvero molto emozionato. Ero molto, molto eccitato di entrare in campo e di ricevere un paio di minuti dall'allenatore con la squadra. Sono stato molto, molto contento che abbiamo trovato un modo per vincere la partita”. Con il successo per 2-0 sull'Atlanta United, i Galaxy guidano la classifica ad Ovest con 52 punti. I rivali cittadini del Los Angeles FC sono secondi con 47 punti ma con tre gare in mano. (X @MLS)