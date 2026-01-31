Il gesto poco sportivo in una partita per un eventi a scopo benefico: così il campione ex-Bayern Monaco tenta la furbata per strappare un penalty

Tanta classe e giocate straordinarie nella sua carriera che gli hanno portato tanti trofei con la maglia dei bavaresi: Franck Ribery è a tutti gli effetti una leggenda del calcio moderno. L'attaccante francese, classe 1983, ritiratosi dal calcio giocato nel 2022, ha preso parte all'iniziativa benefica "Match for Hope 2026" in Qatar, con lo scopo di raccogliere quanti più fondi possibili per l'istruzione dei bambini (12,4 milioni di dollari saranno devoluti all'associazione Education Above All). Durante la partita di beneficienza, però, Ribery è stato protagonista di una vera e propria caduta di stile. Il francese, infatti, ha tentato una simulazione veramente clamorosa per ottenere un rigore. Le immagini del video sono diventate virali e hanno raccolto la dura reazione dei tifosi online.