Rigore di tacco e palla all’incrocio: la magia di Marcelo

Con l'addio al calcio giocato, Marcelo non ha affatto perso il suo tocco magico: calcio di rigore di tacco e palla all'incrocio

Il brasiliano è stato senza alcun dubbio uno dei terzini sinistri più forti della storia, vincendo di tutto e di più con la maglia del Real Madrid. A un anno di distanza dal suo ritiro, Marcelo dimostra di non aver perso neanche un briciolo dello smalto e della magia che lo ha sempre contraddistinto. Rigore di spalle, con colpo di tacco e palla piazzata all'incrocio dei pali: mai banale (Credits @thesunsport)