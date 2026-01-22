Il penalty imbarazzante prima e il dolore dopo: per il difensore cileno un momento sicuramente negativo nell'amichevole contro il Penarol

Un po' tutti sulla scia di Brahim Diaz durante la finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco - anche quando la posta in palio non ci sta o non è prestigiosa come la coppa targata CAF. Nell'amichevole uruguayana-cilena, alla lotteria dagli undici metri c'è il tentativo di un nuovo cucchiaio. Tra Penarol e Colo-Colo, i 90 minuti finiscono in parità: la decisione finale spetta al dischetto. Tra i tiratori che si sono presentati c'è anche il classe '99, Cristian Zavala. Il difensore del Colo-Colo tenta uno scavetto ai danni del portiere degli uruguaiani, Aguerre, il quale però rimane fermo e raccoglie l'imbarazzante "panenka". Ma intristire di più la scena già tragicomica è lo stesso Zavala che si accascia sul fondo del campo dopo aver battuto il rigore. Il centrale del "Caqique" si tocca il ginocchio con l'espressione dolorante. Credits video: SportsCenter su X