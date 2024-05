Ha dell'incredibile quanto successo in América Mineiro-Santos, settimo turno di Serie B brasiliana. Un mancato gesto di fair play ha fatto scatenare una rissa in campo...

Il portiere del Santos, João Paulo, nel modo di rinviare il pallone si accascia a terra per la rottura del tendine. L'attaccante avversario, Renato Marques, ruba la sfera e la deposita comodamente in rete per l'iniziale vantaggio dell'América Mineiro (la partita finirà 2-1 per i padroni di casa). Al termine del match le scuse del capitano dell'América-MG. (Fonte Video Account X Canal GOAT)