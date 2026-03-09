derbyderbyderby calcio estero Rissa senza eguali in Cruzeiro-Atletico MG: sul finale scoppia un tutti contro tutti
BRASILE
Rissa senza eguali in Cruzeiro-Atletico MG: sul finale scoppia un tutti contro tutti
02:11
Dal calcio al wrestling: nella finale del campionato Mineiro i giocatori arrivano alle mani
Succede tutto in pochi attimi di secondi quando il Cruizero - già avanti per 1 a 0 - arriva in area di rigore dell'Atletico MG. Il portiere dei bianconeri non trattiene il pallone in un primo momento sul tiro di Matheus Pereira, con Christian che si catapulta sul pallone. Ma il brasiliano arriva addosso a Gabriel Delfim, che reagisce saltando addosso all'avversario. Da lì in poi, si crea una mischia e un parapiglia generale che sfocia in violenti scontri fisici. La finale del campionato statale di Minas Gerais. Credits video: profilo ufficiale di "Ge Globo" su X