Un momento speciale per la Roma che ha accolto a Trigoria il suo ex campione giallorosso Gabriel Batistuta per una giornata davvero suggestiva. Grandi abbracci per Ranieri, Gasperini e per tutti i calciatori prima del match contro il Napoli. I...

"Un ospite speciale a Trigoria: è tornato Batigol". E' così che la Roma presenta sui social il riassunto di una giornata speciale con un ospite d'eccezione, l'ex bomber giallorosso Gabriel Battistuta. Un saluto a club, staff e calciatori, per un passaggio di testimone tra campioni del passato e del presente. Un momento molto suggestivo, particolarmente sentito, con grandi emozioni anche per i tifosi che hanno commentato in massa il video pubblicato sui canali social della società. Video credits: As Roma, Instagram.