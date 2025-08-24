Le immagini di DAZN che immortalano il musicista italiano mentre si lascia andare a delle esultanze vistose

Il tifo per la Roma è viscerale e passionale, coinvolge anima e corpo dei sostenitori giallorossi. Sia nei bei momenti, che in quelli negativi. Una condizione che non fa sconti a nessuno, nemmeno se sei uno degli artisti più in voga del momento. Nella prima in Serie A, la Roma batte il Bologna allo stadio Olimpico per 1 a 0, al termine di una partita convincente degli uomini di Giampiero Gasperini. Tra i tanti tifosi in estasi, per il gol di Wesley e per i primi tre punti di questa stagione appena iniziata, c'era anche Damiano David (frontman dei Maneskin) e compagna Dove Cameron (attrice e cantante statunitense). Il musicista, vincitore di Sanremo ed Eurovision nel 2021, si è lasciato andare a delle esultanze scatenate per la sua Roma. Video Credits: DAZN Italia.