Roma, il primo derby è con Massimo Mauro: “Dov’è? Non ci rispetta…”

La Roma elimina la Cremonese nell'ottavo di Coppa Italia, al termine della partita, e a fine gara Mou cerca subito, ancor prima di parlare delle prossime avversarie, Atalanta, Lazio e Milan, di regolare un conto mediatico...

Mourinho a Mediaset: "C'è Massimo Mauro in studio? No? Peccato. Ci vuole rispetto. Per un ex calciatore non rispettare gente che ha mangiato nello stesso piatto, come noi, non è una bella così. Ci sono commentatori e commentatori, chi capisce rispetta chi mangia nel tuo stesso piatto. Anzi, mi sembra che ancora da lì ci mangi... Verrà anche per soldi, oltre che per la sua bella faccia".