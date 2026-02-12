Ronaldo è instancabile: CR7 viene ripreso mentre si allena da solo in palestra

Mentalità, costanza e disciplina. Anche queste componenti hanno reso Cristiano Ronaldo tra i giocatori più forti della storia del calcio. Superati 40 anni, però, il bionico di Madeira non ha ancora intenzione di smettere. È stato infatti ripreso mentre si allena da solo in palestra, continuando la sua sessione di allenamento senza i compagni.