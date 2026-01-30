Il padre Robin non solo deve mandare giù la pillola amara dell'eliminazione ma deve gestire anche il preoccupante infortunio al ginocchio del figlio

Nulla da fare per il club di Rotterdam. Ma il Betis si impone per 2 a 1 sul Feyenoord e Robin Van Persie deve abbandonare l'Europa League. Infatti, i biancorossi olandesi hanno terminato la League Phase in 29esima posizione, con soli sei punti ottenuti con due vittorie e sei sconfitte. Ma per il campione olandese, oggi tecnico del club di Rotterdam, la serata si mette male anche per via dell'infortunio del figlio, Shaqueel. L'attaccante classe 2006, infatti, si fa male 13 minuti dopo essere entrato: un infortunio al ginocchio che sembra essere grave. Il 19enne figlio d'arte esce in barella e tra le lacrime e il padre Robin regala un momento familiare a bordocampo, mentre cerca di consolare Shaqueel.