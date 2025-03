Non si è fatto mancare nulla Sergio Ramos nelle sue prime 5 partite con il Monterrey in Messico. Dopo aver segnato 3 gol, l'ex Siviglia, Real Madrid e Paris Saint-Germain ha ricevuto la sua prima espulsione nel finale del match vinto contro i Pumas

Il difensore goleador e capitano dei Rayados ha infatti scalciato l'attaccante avversario, Guillermo Martinez, nei minuti di recupero del match vinto 3-1 contro i Pumas UNAM, valevole per il dodicesimo turno della Liga MX. Per Sergio Ramos si tratta del trentesimo cartellino rosso (record) ricevuto in 1001 gare. Lo stesso 38enne difensore spagnolo ci ha scherzato su con un post: "Era ovvio che non potevo andarmene da questo campionato senza un rosso…". (Fonte Video Account X Hugol).