Per qualche minuto Iguatu-América-RN, partita valevole per l'ottavo turno di Série D brasiliana, non si è giocata per un episodio particolarmente curioso e divertente...

Al 35' del secondo tempo, sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete di Hebert al 19', c'è stata l'invasione di campo di un cane che non ha fatto altro che correre e far festa a chiunque...(Fonte Video Account X José Carlos Borges)