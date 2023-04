Serie D, violenti scontri nel derby tra Altamura e Matera: 2 ultras all’ospedale

Il derby di Serie D tra l'Altamura e il Matera è stato vinto 3 a 1 dai padroni di casa. Il match è stato ad altissima tensione, soprattutto per quanto successo tra le due tifoserie. Prima e dopo le ostilità, diversi gruppi di ultras di ultras...

di Bruno Bertucci - Diverso materiale pirotecnico è stato fatto esplodere in occasione dei tafferugli. Negli scontri due tifosi hanno avuto la peggio e sono stati trasportati in ospedale. Numerose auto sono state letteralmente distrutte a causa del lancio di sassi. In alcune immagini si possono vedere le due tifoserie armate di bastoni, mazze di ferro e transenne. Le forze dell'ordine sono al vaglio delle immagini per trovare i colpevoli.