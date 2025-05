Un episodio alquanto particolare quello che è diventato virale in Brasile con l'ex calciatore dell'Inter protagonista "in camera". Lo sparo però non ha destato paura, anzi, il trequartista ci ha riso su.

Doveva essere una tranquilla intervista per Coutinho e invece durante la registrazione, per il calciatore del Vasco Da Gama e gli addetti ai lavori c'è stato un incidente di percorso. In lontananza si sono sentiti una serie di spari, accolti dal calciatore con un sorriso beffardo. Sul caso è intervenuta la Polizia locale, che ha spiegato che i proiettili erano a seguito di uno sgombero di un casa a poche centinaia di metri dal campo sportivo del club brasiliano.