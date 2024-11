Al SiGMA Europe 2024, manifestazione internazionale del Gaming che si sta tenendo in questi giorni a Malta e che è giunta alla decima edizione, sono presenti i colori rossoneri del Milan. Tre ex calciatori si sono infatti presi la scena...

Su tutti l'ex leggenda brasiliana Ronaldinho. All'evento hanno partecipato anche gli ex rossoneri Massimo Ambrosini e Serginho che hanno incontrato i tifosi presenti all'evento con Boomerang Partners, leader nel settore del marketing affiliato e partner proprio del Milan. Così il CEO di Boomerang Partners, Vitalii Prokofev: "Avere icone dello sport come Ambrosini e Serginho coinvolte ci consente di creare esperienze uniche per i nostri partner, clienti e ospiti".