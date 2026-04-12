derbyderbyderby calcio estero Siviglia, che cuore: la squadra saluta il piccolo Leo, affetto dalla malattia delle farfalle
Spagna
Siviglia, che cuore: la squadra saluta il piccolo Leo, affetto dalla malattia delle farfalle
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Gli andalusi vincenti sia dentro che fuori dal campo: ospite speciale per la partita al Nervion, il bambino affetto da epidermolisi bollosa
Una notte speciale per il Siviglia che ferma l'Atletico Madrid del Cholo Simeone: per gli andalusi si trattano di tre punti fondamentali per allontanare i fantasmi della zona retrocessione della Liga. Ma tra i grandi momenti della serata ce n'è uno di estrema tenerezza con i Nervionenses che si fermano nel pre-partita a salutare un tifoso speciale. Si tratta di Leo, un bambino affetto di epidermolisi bollosa (EB), meglio nota come la "Malattia delle Farfalle", una rara patologia che rende la pelle estremamente fragile, causando bolle e lesioni anche per lievi sfregamenti. Una condizione invalidante ma che non fermato il piccolo Leo nell'assistere alla vittoria del suo Siviglia. Credits video: "Sevilla Fútbol Club" su X