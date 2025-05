Siviglia, Suso gioca la sua ultima partita in casa: l’omaggio dei tifosi

Nelle ultime settimane l'esterno destro spagnolo Suso ha annunciato il suo addio al Siviglia. Il classe 1993 lascerà la squadra andalusa dopo quattro stagioni e mezzo tra momenti positivi e negativi

Nelle ultime settimane, Suso ha dichiarato che lascerà la squadra andalusa al termine della stagione. Il 18 maggio, durante la partita in casa persa 0-2 contro il Real Madrid, Suso è stato sostituito al minuto 78. L'ex numero 8 rossonero, al momento dell'uscita, ha ricevuto bellissimo omaggio da parte del pubblico dello stadio Ramón Sanchez-Pizjuan. Il giusto saluto per un calciatore che ha dato tutto per la squadra che, nelle ultime stagioni, ha vissuto sia momenti positivi che negativi. (Fonte Video Account X DAZN Italia)