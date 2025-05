Slot “re” di Ibiza, il tecnico festeggia la Premier vinta tra alcool e dj-set

Accoglienza da "re" per Arne Slot ad Ibiza. Il tecnico olandese del Liverpool è stato beccato da alcuni tifosi dei Reds in un noto locale dell'isola, festa grande per il titolo vinto

Ha sicuramente passato momenti peggiori Arne Slot. Il tecnico campione d'Inghilterra con il suo Liverpool si è concesso qualche giorno di totale relax ad Ibiza insieme a Wayne Lineker. Tante le immagini sui social, col tecnico olandese che ha preso parte ad alcuni notissimi dj-set dell'isola. Non è mancato nemmeno l'alcool e le risate. Un momento di relax dopo una stagione molto stressante che però non è ancora finita, i Reds torneranno in campo lunedì sera.