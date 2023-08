Social, “Cuadrado contro Theo, Thiaw e Tomori”: tifosi già in clima derby

Manca un mese e mezzo a Inter-Milan, eppure su Facebook, Twitter e Instagram è già attesissimo il match. Meme, ricordi e video impazzano...

Sul social del "cinguettio", per ingannare l'attesa, c'è chi paragona la sfida Cuadrado contro Theo, Thiaw e Tomori a Toronto FC-Los Angeles Galaxy dell'1 settembre 2022. Quella volta il messicano Chicharito Hernandez, dopo essere caduto ed essersi successivamente rialzato, viene accerchiato da tre avversari: l’ex Roma Bradley, il canadese Laryea e il congolese Mavinga. I tre lo spingono leggermente, e l’ex Manchester United ha la bella idea di mettere in scena una pietosa simulazione, urlando e lasciandosi cadere rovinosamente a terra nonostante i tentativi di Bradley di tenerlo in piedi. Chissà se una scena simile si ripeterà a San Siro?