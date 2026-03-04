"Per sempre sì" è già un successone e ha conquistato proprio tutti: Luciano Spalletti si esibisce con il figlio di Sal Da Vinci

La canzone di Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo, è già diventato un tormentone. Il cantante napoletano si è imposto sul palco dell'Ariston finendo avanti a Sayf e Dironellapiaga. Sui social è virale l'incontro tra Luciano Spalletti e Francesco, figlio dell'artista, che cantano insieme la hit del momento (Credits Instagram @francescodavinci)