Il River Plate Reserve fa suo il Superclásico contro il Boca Juniors Reserve. Ai Millonarios basta la rete di Leandro Peña al 55' del secondo tempo per eliminare gli Xeneizes, che hanno sbagliato un rigore al 37' con Mauricio Benitez

Gol importantissimo quello di Peña che ha risolto così il caldissimo quarto di finale in Copa Proyección de Reserva. E a fine partita è arrivato l'emozionante abbraccio tra il giovane man of the match e il padre Felipe...(Fonte Video Account X SportsCenter_ESPN)