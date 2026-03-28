L'amichevole terminata 1 a 1 tra le due selezioni verrà ricordata per la dimenticanza del direttore di gara: manca un rosso per somma di ammonizioni per il centrocampista del Manchester United

Quello andato in onda ieri ha del clamoroso, anche se il tutto è avvenuto in una partita non ufficiale. Un test amichevole per testare le condizioni della Nazionale inglese e di quella uruguaiana, ma che desterà qualche dubbio più sulla preparazione degli arbitri scelti dalla FIFA per il prossimo Mondiale. Tra Inghilterra e Uruguay finisce 1 ad 1, ma a prendersi telecamere e titoli di giornale è il mistero del doppio giallo per Manuel Ugarte. Il centrocampista sudamericano, in forza al Manchester United, riceve una prima ammonizione al 70esimo per un fallo e ne ottiene una seconda per proteste all'81esimo minuto di gioco. Il direttore di gara, il tedesco Sven Jablonski, però dimentica delle due sanzioni e non espelle il giocatore.