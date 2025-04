Messi o Maradona? La risposta del Tanque Denis

Messi o Maradona? La risposta del 'Tanque' German Denis, ex attaccante di Napoli, Udinese e Atalanta, nel corso dell'intervista a NetBetNews.it.

Lionel Messi o Diego Armando Maradona? Due giocatori fuori dal normale che hanno cambiato il modo di intendere, di vedere e di apprezzare il calcio. Due extraterrestri che hanno segnato e scandito epoche, illuminato e ispirato generazioni. Un eterno dilemma per molti. Chiederlo ad un argentino come German Denis è un po' come chiedere ad un bambino a chi vuole più bene tra la mamma e il papà. Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di NetBetNews.it, l'attaccante argentino ha dato la sua risposta (Video Account Instagram NetBetNews.it)