Tifosi Fluminense contro il rigore decisivo nel derby di Rio de Janeiro: “Era fallo per noi”…

Mancavano pochi minuti al termine e in quei frangenti un rigore in un derby sullo 0-0 pesa il doppio...

Nelle immagini si vede il difensore del Fluminense, Lucas Calegari, cadere per un tocco dell'attaccante del Flamengo, Bruno Henrique. Rivolta social dei tifosi Fluminense: "Al Var dicono che Calegari è caduto da solo. Ma non è vero! Era fallo per noi o non c'era nessun fallo neanche dopo..."