L'ennesimo caso di razzismo in Spagna e nei confronti della stella dei Blancos: le telecamere riprendono l'oggetto lanciato in campo

Alle belle immagini della festa in campo e sugli spalti seguono anche gesti deplorevoli, passati inosservati in un primo momento. L'Albacete, squadra di Segunda Division, elimina il Real Madrid agli ottavi di finale di Copa del Rey gettando sempre di più i Blancos in un periodo di crisi sportiva, culminata con l'esonero di Xabi Alonso. Ma un momento molto negativo e che rientra nel caso generale del razzismo negli stadi è stato analizzato nelle tv spagnole qualche ora dopo la partita. Delle telecamere hanno ripreso il momento in cui un oggetto è stato lanciato in campo, vicino Vinicius Jr. Si tratta di una banana, che si vede rotolare sul prato proprio a pochi centimetri dal gioiello brasiliano dei Blancos - già oggetto di molti insulti razzisti e gesti discriminatori in passato.