Kylian Mbappe osserva da vicino la scena e interviene per realizzare il sogno del giovane tifoso: il video dell'accaduto

Un giovane tifoso ha provato ad entrare in campo al termine di Colombia-Francia per scattare una foto con Kylian Mbappe. La sicurezza, però, si accorge del tentativo e interviene per fermare il ragazzo con le cattive. L'attaccante del Real Madrid assiste alla scena e decide di farsi avanti per sedare gli animi e scattare un selfie con lo spettatore (Credits Instagram @cultura.sport)