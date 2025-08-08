derbyderbyderby calcio italiano Tre anni di sorrisi e successi: Simeone saluta Napoli con un video emozionante
Tre anni di sorrisi e successi: Simeone saluta Napoli con un video emozionante
Due scudetti sono difficili da dimenticare, in una piazza che lo ha sempre sostenuto, portatore della garra argentina di maradoniana memoria. Il legame tra Giovanni Simeone e il Napoli è stato sempre speciale, anche nel momento in cui le strade...
Giovanni Simeone ha pubblicato ieri sui suoi profili social un video molto emozionante per salutare Napoli e ringraziare i tifosi dell'affetto ricevuto, pronto per una nuova entusiasmante avventura al Torino che lo vedrà protagonista. Video credits: Giovanni Simeone, Instagram