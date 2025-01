Ufficiale il ritorno al Santos, Neymar pubblica sui social un video da brividi

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E così Neymar ha fatto ritorno al suo amato Santos. Il 32enne asso brasiliano ha salutato l'Al-Hilal per firmare con il club che lo ha cresciuto. Il video di O Ney è da brividi

Da poche ore Neymar è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Santos. Il ritorno del figliol prodigo al "Peixe" ha entusiasmato i tifosi del Santos, che adesso sognano una stagione super dopo il ritorno nel massimo campionato brasiliano. E Neymar ha postato sui social un video commovente: "Ragazzi, sembra quasi che stia tornando indietro nel tempo. Sono qui riunito con amici e familiari. Mi hanno aiutato a scrivere alcune cose. È che non ce la faccio ad aspettare fino a domani. La mia famiglia e i miei amici sanno già la mia decisione. Firmerò il contratto con il Santos Futebol Clube. Voglio ringraziare i tifosi di tutto il mondo, che hanno desiderato tanto questo momento, che potesse realizzarsi. Sono passati quasi 12 anni da quando sono andato via dal villaggio più famoso del mondo. E sembra ieri. Il mio sentimento per il club e per i tifosi non è mai cambiato". (Fonte Video Account X Neymar Jr)