derbyderbyderby calcio estero Un autografo sul titolo della Premier? Calafiori si rifiuta: “Sono scaramantico”
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Un autografo sul titolo della Premier? Calafiori si rifiuta: “Sono scaramantico”
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Riccardo Calafiori, da buon italiano, non rinuncia alla scaramanzia e rifiuta di firmare lo scudetto: "Non abbiamo vinto niente"
Il difensore dell'Arsenal incontra un tifoso che gli chiede di firmare il titolo della Premier League, ma quando si rende conto respinge la richiesta al mittente. "No, no. Non abbiamo vinto ancora niente. Sono scaramantico", risponde senza tentennamenti Calafiori, che lascia il tifoso con l'amaro in bocca (Credits TikTok @a.m_memorabilia_london)