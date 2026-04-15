I protagonisti della scena insolita sono Sebastián Ferreira (ex-Rosario Central) dell'Olimpia e Fernando Martínez del Rubio Ñu

Il calcio regala spesso momenti che sfiorano il surreale, trasformando un potenziale errore in una carambola indimenticabile. Durante la sfida tra Rubio Ñu e Club Olimpia in Paraguay, un normale rigore fallito è diventato il palcoscenico di un episodio destinato a fare il giro del mondo per la sua assurdità: una parata del portiere si è trasformata istantaneamente nel raddoppio avversario attraverso un rinvio totalmente fortuito da parte del difensore Fernando Martínez. L'impatto violento del pallone sul volto dell'attaccante ha creato una traiettoria beffarda che ha gonfiato la rete, siglando un gol tanto involontario quanto decisivo per le sorti del match. Infatti, con questo fortuito gol di Sebastián Ferreira, l'Olimpia segna il definitivo 2 a 0 per il match. Credits video: "Tigo Sports" su X