Uno spogliatoio molto unito: foto “di famiglia” per l’Eintracht Braunschweig

L'Eintracht Braunschweig che milita in Bundesliga 2 ha proposto un momento molto divertente alla sua squadra riproponendo in chiave sportiva le foto tipiche degli album fotografici di famiglia: il risultato è tutto da ridere!

Squadra allegra Dio l'aiuta si dice in gergo e l'Eintracht Braunschweig entra a far parte di diritto di questa semplice regola. Il club ha divulgato tramite i propri profili social un momento di grandi sorrisi con i giocatori, ricreando un album fotografico di famiglia davvero speciale tra scherzi, sorrisi e tanto divertimento. Video credits: Eintracht Braunschweig, Instagram.