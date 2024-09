L'addio di Luis Suarez all'Uruguay è stato commovente. L'ex Ajax, Liverpool, Barcellona, Atlético Madrid è stato omaggiato dal pubblico dell'Estadio Centenario di Montevideo prima della partita contro il Paraguay

Nel giorno dell'addio del Pistolero alla Celeste, Lionel Messi ha rivolto all'amico e compagno di squadra all'Inter Miami (prima al Barcellona) un messaggio toccante: "Hola gordo, volevo essere presente e registrare questo video in questo giorno così importante per l'Uruguay, così speciale per te, per la tua famiglia, per il popolo uruguaiano e per il popolo del calcio in generale. Per quello che sei tu, per quello che hai dato alla tua nazionale, al tuo Paese, ho avuto la fortuna di stare accanto a te e so quanto sia stato difficile prendere questa decisione, perché so cosa provi giocando con l'Uruguay”. (Fonte Video Account X .entoargc)